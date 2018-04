Grey's anatomy - Episode 16 Saison 09 - Le rendez-vous de la dernière chance

Alana affirme à Owen que Pégase accepte de renégocier pour racheter l’hôpital. Mais Brooks la surprend avec Roberta et entend que l’hôpital ne sera racheté que pour être liquidé. La rumeur se répand dans tout l’hôpital. Catherine insiste pour que Jackson retourne à Boston. Meredith et la bande des «millionnaires» rencontrent un dernier investisseur pour essayer de sauver l’hôpital en le rachetant eux-mêmes. Ils mettent Richard et Owen dans la confidence car l’investisseur demande un gestionnaire expérimenté. Owen convainc le conseil d’administration de retarder la vente à Pégase pour examiner le projet des chirurgiens. Mais Derek et Richard ne parviennent pas à convaincre l’investisseur. Catherine et Richard convoquent toute la bande, plus Jackson, le lendemain matin, et leurs annoncent que la fondation Harper-Avery est prête à financer leur projet et à racheter l’hôpital avec eux, à condition qu’un représentant du choix de la fondation siège à la direction. Ce représentant sera Jackson.