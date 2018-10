Grey's anatomy - Saison 03 Episode 4 - Maux de coeur

Shawn Sullivan, vendeur de voiture qui vient de subir un pontage, veut rentrer chez lui au plus vite pour reprendre le travail, mais un accident survient. Addison a du mal à convaincre sa patiente qu’il faut, par sécurité, qu’elle accouche par césarienne. Elle est très troublée en apprenant que l’hôpital a embauché Mark. Derek est furieux. Meredith ne se sent pas bien. Elle a des nausées à répétition… Derek et Finn accourent tous les deux à son chevet. Izzie rencontre le père de Denny. Cristina est persuadée que Burke est remis, mais lui en doute encore.