Grey's anatomy - Saison 06 Episode 09 - Le passé... au présent

Owen fait embaucher une de ses collègues d’Irak comme nouveau chirurgien cardio-thoracique et Critina, qui doute de ses compétences, se demande si sa venue est d’ordre professionnel ou personnel. Izzie revient avec son professeur de sciences du lycée pour que Derek le soigne. Alex et Izzie règlent leurs comptes. Adèle soupçonne Richard d’avoir une liaison avec Bailey. Le stress causé par la fusion ébranle sérieusement Richard qui fait une erreur pendant une opération et se remet à boire.