Grey's anatomy - Saison 06 Episode 12 - Entre amour et chirurgie

Izzie rentre à Seattle, elle espère recoller les morceaux avec Alex et trouver un nouveau travail. Derek veut parler au conseil d’administration de l’alcoolisme de Richard, mais Meredith l’en empêche. Jusqu’à ce que Derek lui propose de réembaucher Izzie quand il sera chef. Mark avoue à Lexie qu’il a couché avec Addison pendant qu’il était à Los Angeles. Lexie lui dit qu’elle a couché avec Alex. Callie a la varicelle et Arizona la met en quarantaine dans une chambre de l’hôpital. Alex, Teddy et Cristina traitent un chanteur d’opéra qui a un cancer du poumon. La tension monte entre Cristina et Teddy, qui annonce à Owen que Cristina était prête à lui « laisser » Owen si elle acceptait de rester à Seattle Grace.