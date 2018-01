Grey's anatomy - Saison 06 Episode 13 - Réveil brutal

Derek prend ses fonctions au poste de chef. Voyant sa patiente se réveiller au milieu d’une intervention, Bailey panique et s’en prend violemment à l’anesthésiste. Cristina qui a ignoré un appel de Teddy à la demande d’Owen, reproche à se dernier de vouloir la contrôler et en faire sa « chose ». Alex fait pression sur les parents d’un adolescent pour qu’ils acceptent des examens coûteux pour leur fils. Après avoir longuement hésité, Richard se plie aux exigences du comité et de Derek et accepte de faire une cure de désintoxication.