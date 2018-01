Grey's anatomy - Saison 06 Episode 16 - Repousser les limites

Le célèbre docteur Avery – grand chirurgien, un prix porte son nom - est admis aux urgences. Il s’avère être le grand-père de Jackson, qui aimerait que ça ne sache pas. Harper Avery exige d’être conscient lors de son opération, ce qui crée des tensions entre Derek, qui n’est pas d’accord, et Richard qui affirme que c’est possible. Callie essaie de raisonner Mark, qui couche avec tout ce qui bouge depuis que Sloane est partie. Arizona propose une soirée filles à Teddy, pour qu’elle commence à oublier Owen. Cristina se lance dans une procédure compliquée sans l’accord de Teddy, mais elles finissent par réussir ensemble à sauver leur patient. Lexie et Alex mettent les choses au clair : ils ne sont ensemble que pour le sexe.