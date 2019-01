Grey's anatomy - Saison 06 Episode 22 - La comédie du bonheur

Un patient âgé admis pour un problème cardiaque tombe nez à nez sur une autre patiente : Betty, son amour de jeunesse. Ils s’aiment encore cinquante ans plus tard. Karev traite une patiente que tout le monde croit schizophrène. Avec l’aide de Lexie et sa mémoire d’éléphant, il trouve le bon diagnostic et la jeune fille est sauvée. Lexie demande à Alex si ils sont ensemble, et il répond que oui. Mark couche avec Reed et Teddy les surprend. Mark avoue à Lexie qu’il l’aime encore et lui dit qu’il voudrait l’épouser. Lexie répond qu’elle est avec Alex. Owen demande à Cristina de s’installer avec lui. Elle accepte, mais Meredith lui dit qu’elle a des doutes sur Owen et Teddy. Cristina demande des explications à Owen, qui répond qu’il ne sait pas ce qu’il ressent pour Teddy mais qu’il sait ce qu’il ressent pour Cristina. Teddy surprend leur conversation. Bailey voit Ben flirter avec une infirmière. Il lui explique que c’est juste pour se faciliter la vie parce que cette infirmière est odieuse avec tout le monde. Bailey lui dit qu’elle n’a pas de temps à perdre, et Ben répond qu’il ne joue pas avec elle, que c’est du sérieux.