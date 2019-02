Grey's anatomy - Saison 07 Episode 11 - Tous des patients...

Encore un tireur fou à Seattle, qui s’en est pris cette fois à une université. Les blessés affluent au Seattle Grace, et titulaires et résidents, encore traumatisés par leur propre expérience dramatique, doivent surmonter leurs émotions pour faire face à la situation de crise. Cristina qui était par hasard sur les lieux du drame a porté secours à un blessé sur place, l’a accompagné à l’hôpital et se retrouve au bloc avec Teddy. Il s’avère que le patient est le tireur. Plusieurs membres de l’équipe quittent le bloc, dont Jackson qui refuse de sauver un assassin. Cristina reste jusqu’au bout. Meredith et Derek soignent un prof qui a fait une grave chute, et Meredith sort régulièrement du bloc pour aller tenir la femme du prof au courant. Derek lui dit qu’elle n’est pas assistante sociale, elle répond qu’elle sait ce que c’est d’être la femme qui attend pendant que son mari est entre la vie et la mort. Elle reproche à Derek et Cristina de s’être soutenus l’un l’autre sans penser qu’elle aussi avait subi un traumatisme. Arizona dit à Callie qu’elle l’aime et qu’elle est prête à lui demander pardon tous les jours. Callie reste froide et ne lui pardonne pas. Arizona est réembauchée mais devra bosser sous Stark. Teddy se marie avec Henry pour le faire profiter de son assurance. Owen, abasourdi, est son témoin.