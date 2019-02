Grey's anatomy - Saison 07 Episode 19 - Guérir, ensemble

Callie et son bébé se remettent lentement. Callie est désespérée de ne pas pouvoir être en contact avec son bébé. Les résidents l’emmènent la voir en cachette. Elle travaille (trop) dur à sa rééducation. Alex s’occupe d’une vieille et riche patiente au sale caractère, ils passent leur temps à s’insulter. Il décide de faire venir des petits malades africains (comme projet pour gagner la course au poste de Chef des résidents) et demande à la vieille dame de lui financer son projet. Elle accepte juste avant de mourir. Teddy enchaine les rencards moisis, et finit à chaque fois chez Henri, ils mangent ensemble et parlent des tocards qu’elle a rencontrés. Elle finit par passer un soir pour lui dire qu’elle a rencontré quelqu’un de bien. Il est tout triste. Meredith s’aperçoit qu’Adele va plus mal qu’ils ne pensaient. Adele la confond avec sa mère Ellis. Un patient de l’essai étant mort, Adele peut prendre sa place. Meredith fait en douce un échange d’enveloppe pour être sûre qu’Adele reçoive le principe actif et pas le placebo.