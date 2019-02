Grey's anatomy - Saison 08 Episode 1 - Quand tout s'écroule

Une portion de rue s’est effondrée faisant un grand nombre de victimes. Callie et Owen se rendent sur place pour guider un homme qui doit amputer la jambe de sa femme pour la sauver. C’est le premier jour de travail pour les résidents de cinquième année et April a bien du mal à se faire respecter en tant que chef des résidents. Suite à sa manipulation dans les essais cliniques de Derek, Meredith est renvoyée. Richard fait tout son possible pour lui trouver un poste dans un autre hôpital. Alex est un paria aux yeux de tout le monde puisqu’il a dénoncé Meredith. Voyant l’animosité régnant entre les résidents, Bailey décide de faire un « Gunther », opération consistant à les faire travailler ensemble sur un cas critique, au cours de laquelle l’un d’eux se révèlera être un leader. Craignant de se voir retirer la garde de Zola, Meredith s’enfuit avec elle.