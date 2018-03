Grey's anatomy - Saison 08 Episode 16 - Mauvaises interprétations

Adele est de plus en plus atteinte par la maladie d’Alzheimer. Meredith conseille à Richard de visiter l’établissement ou Ellis était internée. Richard est très réticent. Lexie travaille en pédiatrie, avec Alex, sur un grand prématuré – le fils de Morgan, une interne d’Alex. Jackson est stressé, Mark le pousse à trouver quelqu’un avec qui coucher pour évacuer la pression, et découvre que Jackson est sans doute encore accro à Lexie. Cristina pense qu’Owen la trompe avec une infirmière. Il est distant avec elle. Derek soupçonne les gens de racisme envers Zola, Bailey lui explique que ce sont les cheveux en désordre de Zola qui choquent les gens et lui apprend à coiffer sa fille. Teddy obtient une subvention pour ses recherches sur les cellules souches, malgré une présentation désastreuse de son projet devant le conseil de l’hôpital. C’est en fait Owen qui leur a parlé en sa faveur. Il ne veut pas qu’elle le sache, même si elle continue à le détester.