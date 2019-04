Grey's anatomy - Saison 08 Episode 24 - Le vent tourne

Après le crash : Cristina a l’épaule démise, Arizona a la jambe cassée, Meredith un éclat de verre dans la cuisse. Jerry le pilote est coincé dans son siège. Mark, Meredith et Cristina cherchent Derek et Lexie. Ils trouvent Lexie, coincée sous un débris de l’avion. Elle est gravement blessée, et ils ‘arrivent pas à la dégager. Mark veut à tout prix croire qu’elle va survivre, mais elle meurt, après qu’il lui a dit qu’il l’aime. Jerry dit à Arizona qu’il y a un émetteur dans l’avion qui émet un signal et que les secours devraient les trouver en 4 heures maximum. Un hélicoptère passe au-dessus d’eux mais ne les voit pas. Les 4 heures passent, et rien. Jerry pense que l’émetteur est endommagé. Entretemps, Meredith a retrouvé Derek, blessé au bras. Elle recoud sa plaie avec une épingle à nourrice. Mark fait une tamponnade cardiaque, ils arrivent à le sauver avec les moyens du bord. Il veut mourir mais Arizona lui rappelle que sa fille l’attend. A l’hôpital, Owen découvre que Teddy a reçu une offre prestigieuse de MEDCOM, l’état-major des services médicaux. Il est furieux de devoir remplacer son chef de cardio. Mais elle lui dit qu’elle va refuser, qu’elle ne veut pas l’abandonner dans cette période difficile de sa vie. Il la renvoie pour l’obliger à saisir sa chance à MEDCOM. Bailey sermonne Ben pour ne pas l’avoir consultée avant de postuler pour l’internat à Los Angeles, mais le redemande en mariage. Jackson choisit de partir à Tulane, April lui explique qu’elle est horrifiée de ce qu’elle est devenue mais qu’elle veut profiter de leur derniers moments ensemble. Notamment au dîner que Richard offre aux résidents tous les ans. Alex appelle Arizona et la remercie –sur répondeur- d’avoir fait de lui ce qu’il est, et lui explique qu’il doit partir pour voir ce qu’il vaut sans elle.