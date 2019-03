Grey's anatomy - Saison 08 Episode - Le coeur dans la boîte

Madame O’Mallet est admise à l’hôpital pour une opération sans gravité, les résidents se souviennent de George. C’est Meredith qui s’occupe d’elle. Bailey lui reproche de ne jamais s’en tenir à ce qu’on lui demande, et de prendre des risques avec sa carrière. Callie annonce à Mme O’Malley qu’elle est gay, et lui apprend qu’elle a un bébé. Arizona reçoit une candidate au futur poste de pédiatre, Alex se sent menacé. Un cœur prélevé pour une greffe continue à battre dans sa boîte, Richard aide Cristina à utiliser ce miracle pour élaborer la liste d’interventions que Teddy lui a proposé de faire. Jackson s’éloigne du service de Mark à cause de Lexie. Il finit par rompre avec elle, choisissant sa carrière et la chirurgie plastique. Lexie aide une auteur de romans à succès à finir son livre avant de se faire opérer. Derek sélectionne des cas désespérés qu’il veut tenter d’aider, contre l’avis d’Owen. Teddy et Henry se disputent parce qu’Henry lui annonce qu’il veut faire des études de médecine. Quand elle rentre, elle trouve Henry en train de cracher du sang.