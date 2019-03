Grey's anatomy - Saison 08 Episode 7 - Marquer des points

Les membres du Seattle Grace se préparent à affronter ceux d’un autre hôpital, le Seattle Pres, lors d’un match de base ball et Owen a des difficultés à former une équipe. Alex fait tout pour que Derek et Meredith puissent adopter Zola, allant même jusqu’à tenter d’influencer le juge chargé du dossier. Teddy est satisfaite de l’attitude de Cristina qui a enfin fait passer l’intérêt d’un patient avant le sien. Derek doit convaincre la mère d’une adolescente de le laisser tenter une procédure inédite pour soigner sa fille. Pendant le match de baseball, Richard passe un savon à Bailey et Meredith et leur ordonne de travailler ensemble sur l’essai clinique. Lexie a du mal à cacher sa jalousie en voyant Mark avec une autre et elle lui envoie délibérément une balle en pleine poitrine, ce qui met instantanément fin au match.