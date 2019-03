Grey's anatomy - Saison 08 Episode 3 - Prendre la main

Richard démissionne, Owen devient le nouveau Chef de chirurgie. Bailey se montre très froide avec lui, et elle en veut à Richard. April a du mal à se faire entendre des résidents qui ne respectent pas ses ordres, surtout Alex. Les résidents vont désormais pratiquer leurs procédures en solo, comme des titulaires. Derek est furieux contre Meredith, qui lui désobéit au bloc. Ils attendent désespérément des nouvelles pour Zola. Elle finit par décider de quitter la neuro pour préserver leur relation. Alex perd un patient, Cristina se retrouve à faire une appendicectomie et a un trou de mémoire en pleine opération, Jackson ne touche même pas son patient, Meredith réussit brillamment son intervention. Cristina et Owen ont du mal à communiquer, ils n’arrivent pas à parler de l’IVG de Cristina.