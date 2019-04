Grey's anatomy - Saison 09 Episode 15 - L'art de la négociation

Alors que l’hôpital s’approche de la faillite, Owen doit prendre des décisions difficiles et tenter d’empêcher les infirmières de partir suite à la réorganisation de leur service. Alex et Joséphine s’occupent d’un nouveau né dont les parents ne s’entendent pas. April demande des conseils à Jackson pour gérer sa relation avec Matthew. Derek, Meredith, Callie, Arizona et Cristina veulent racheter l’hôpital en regroupant leurs indemnités obtenues à l’issue du procès sur le crash de leur avion. Pour gagner du temps afin de trouver des fonds supplémentaires, ils démissionnent tous les cinq ce qui contraint Pégase à retirer son offre.