Grey's anatomy - Saison 09 Episode 21 - Doute contagieux

Bailey se retrouve au centre d’une enquête du centre de veille sanitaire suite à la mort de plusieurs de ses patients ayant tous succombé à une infection. Plusieurs membres d’une famille arrivent aux urgences avec des doigts sectionnés après avoir participé à un tir à la corde. Owen se prend d’affection pour Ethan, le garçon dont les parents sont hospitalisés et tente de le réconforter au mieux quand sa mère meurt subitement. Pour que les parents d’un patient dans un état critique le laissent opérer leur fils, Richard laisse entendre que Bailey est la seule responsable de son état. Bailey surprend cette conversation et reproche, plus tard, à Richard de ne pas l’avoir soutenue comme elle l’a toujours fait pour lui en toutes circonstances.