Grey's anatomy - Saison 09 Episode 4 - Chacun sa bulle

L’interne de Meredith découvre une tumeur très rare chez un patient. Meredith n’ose pas en parler à Derek, qui ne peut plus opérer. Catherine vient à Seattle aider Richard pour une intervention. Ils essaient de tenir Jackson à l’écart, sans succès. Jackson dit à Richard qu’il l’a à l’oeil et qu’il a intérêt à ne pas faire de mal à sa mère. April et Jackson n’arrêtent pas de coucher ensemble, même s’ils se sentent coupables. Arizona fait ses premiers essayages de prothèse, elle est agressive envers son prothésiste, le docteur Moore, et surtout envers Callie. Callie se sent coupable, ainsi qu’Alex.