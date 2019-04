Grey's anatomy - Saison 09 Episode 5 - Une belle fin

En l’absence de Derek, Meredith doit jongler entre Zola, fiévreuse, et une patiente aux blessures similaires à celles qui ont couté la vie à Lexie. Richard a peur que ce cas la touche de trop près et qu’elle ne soit pas en état d’agir au mieux pour sa patiente. La garderie refusant de prendre Zola à cause de sa fièvre, le personnel du Seattle Grace se relaie pour la garder. Contre l’avis du Docteur Parker, Cristina soutien le Docteur Thomas et l’assiste dans deux opérations délicates. Quand ce dernier meurt en pleine intervention, elle décide de rentrer à Seattle.