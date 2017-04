Grey's anatomy - Saison 13 Episode 07 - La liste  

L’arrivée du docteur Eliza Minnick rend tout le monde nerveux. Elle est censée observer ce qu'il se passe pour signaler les points à améliorer, mais elle se permet d’imposer ses méthodes d’enseignement. Son comportement déplaît fortement aux titulaires et particulièrement à Richard, qui voit son autorité remise en cause. Amelia et Owen transposent leurs problèmes de couple à l’hôpital en s’affrontant sur les soins d’un patient. Après un premier rendez-vous désastreux avec un homme rencontré sur Tinder, April se laisse convaincre par Jackson de retenter l’expérience. Amelia annonce à Owen qu’elle ne veut pas d’enfant. Elisa demande un délai de réflexion avant d’accepter ou non le poste que Bailey lui propose tout en précisant que si elle décide de venir travailler au Grey-Sloan, elle prendra seule les commandes de l’internat et pas en codirection avec Richard.