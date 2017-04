Grey's anatomy - Saison 13 Episode 08 - Une nuit au bloc  

Epuisés par de longues heures de garde, Meredith, Stephanie et Owen passent la nuit au bloc pour opérer un inconnu, victime d'un grave accident de voiture. Richard vient leur prêter main-forte et leur propose de donner une identité à leur patient, d'imaginer qu'il s'agit de "quelqu'un de bien" qu'il faudrait sauver à tout prix. Alors qu'ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour sauver la vie de cet homme, chacun laisse libre cours à son imagination et se remémore des souvenirs plus ou moins douloureux.