Grey's anatomy - Saison 13 Episode 11 - Un ennemi commun  

A la veille de son procès, Alex a disparu. Meredith et Maggie sont très inquiètes. Soutenue par Bailey, Eliza Minnick prend ses marques en tant que directrice de l'internat. Mais c'est sans compter sur Richard et l'ensemble des titulaires qui échafaudent un plan pour lui faire regretter d'avoir accepté ce poste. Lorsqu'elle s'aperçoit de leur petit manège, Bailey décide d'intervenir. Robbins, Pierce et Murphy doivent s'occuper d'une femme enceinte, victime d'un accident de la route. Owen et Edwards prennent en charge le mari responsable de la collision. Comprenant qu'Edwards est en contact avec Amelia, Owen l'utilise comme intermédiaire pour tenter de convaincre sa femme de rentrer à la maison. Préoccupée par l'affaire Karev / DeLuca, Wilson n'a pas la tête au travail et commet une négligence qui met en danger la vie de son patient. Meredith passe toute la journée à la recherche d'Alex, mais ce dernier demeure introuvable...