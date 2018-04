Grey's anatomy - Saison 14 Episode 06 - Tous dans le même bateau+

La journée s'annonce bien pour Meredith, sa photo fait la une d'une revue médicale. Pour sa reprise, Amelia doit opérer une mère de famille atteinte d'une tumeur au cerveau. Terrorisée à l'idée de ne pas être à la hauteur, elle demande à Koracick de rester pour l'aider. Jackson décide de prendre une journée de congé. Il embarque Alex, Ben, Owen et Andrew sur son nouveau yacht. Arizona, April et Maggie doivent interrompre leur recherche de l'âme sœur pour s'occuper d'une jeune femme qui cache un dangereux secret. Bailey a peut-être enfin trouvé le moyen de se débarrasser d'un patient hypocondriaque. Meredith et Jo réalisent une procédure révolutionnaire et risquée sur un patient. Portée par la leçon de courage qu'elle vient de recevoir, Jo décide de ne plus vivre dans la peur et de demander le divorce. Après sa journée "en mer", Jackson a une révélation. Il propose la moitié de sa fortune à Bailey afin qu'elle organise une compétition de recherche chirurgicale. Tout le monde est attendu à la soirée de présentation des internes organisée par Richard. Meredith apprend qu'elle est nominée pour le prestigieux Prix Harper Avery.