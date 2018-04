Grey's anatomy - Saison 14 Episode 7 - Passé composé+

Meredith s’apprête à partir pour Boston pour la remise des Harper Avery quand un gros trauma arrive aux urgences. Deux des nombreux blessés ressemblent à George et Cristina et leur amie, enceinte mais non blessée, à Izzie. Meredith décide donc de rester pour les soigner plutôt que d’aller assister à la cérémonie. Selon Owen, Amelia fait trop de zèle avec un patient car elle transpose sur lui les symptômes qui ont causé la mort de Derek, mais son obstination permet de le sauver. Bailey en veut toujours à Ben de vouloir devenir pompier. Meredith remporte finalement le Harper Avery et Jackson fait le discours de remerciement à sa place.