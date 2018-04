Grey's anatomy - Saison 14 Episode 8 - Médecine dépassée

Meredith découvre les revers de la célébrité. Même si elle a du mal à imposer son autorité, Jo prend son rôle de chef des résidents très à cœur. Bailey demande à Richard de prendre les rênes du concours de chirurgie pour pouvoir y participer. Alors qu'elle donne un coup de main au service obstétrique, Carina DeLuca se rapproche d'Arizona. Des hackers ont réussi à infiltrer les serveurs du Grey-Sloan. Ordinateurs, téléphones, scanners, moniteurs, tous les instruments électroniques sont hors service et les médecins n'ont plus accès aux laboratoires et à la banque du sang. Pour régler le problème au plus vite et éviter la panique, Bailey souhaite régler la rançon, mais c'est sans compter sur le responsable du FBI, déterminé à arrêter les hackers. Dans ces conditions, les médecins doivent faire preuve d'imagination pour traiter aux mieux leurs patients. Heureusement, ils peuvent compter sur l'expérience et les conseils avisés de Richard. Alex et Jo s'occupent d'un jeune garçon atteint du facteur V de Leiden. Avant de l'opérer, ils doivent impérativement savoir quel médicament lui a été administré. Sans dossier médical, la mission s'annonce délicate. Toujours plus proches, Maggie et Jackson prennent en charge un père qui vient de retrouver sa fille.