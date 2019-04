Grey's anatomy - Saison 15 Episode 12 - A la recherche du temps perdu

Natasha Deon est sortie du coma. Betty, toujours en cure de désintoxication, annonce à Amelia et Owen qu’elle leur a menti sur son identité et sur le fait que ses parents savent où elle est. Après cette révélation, Owen craint de perdre la garde de Léo. Bailey implore Ben de revenir vivre avec elle et après avoir d’abord refusé, il finit par accepter. Teddy et Koracick se rapprochent. Meredith est toujours partagée entre Link et DeLuca, mais la persévérance de ce dernier penche en sa faveur et ils s’embrassent le soir de la Saint-Valentin.