Grey's anatomy - Saison 15 Episode 9 - Ascenseur émotionnel

L’hôpital est privé d’électricité à cause de la tempête et plusieurs médecins sont coincés dans des ascenseurs. Ce confinement favorise les confidences et le rapprochement de Meredith et DeLuca. Il augmente les angoisses de Bailey et Taryn Helm, bloquées avec la donneuse d’organes pour Cece Colvin, et provoque une vive discussion entre Teddy, Owen et Amelia. Cett dernière découvre que Teddy est enceinte d’Owen. Une fois le courant rétabli, chacun s’emploie à sauver son patient, mais Cece Colvin meurt au bloc. Parallèlement, Richard surprend Betty en train d’essayer de voler des médicaments. Amelia lui propose de l’emmener dans un centre de désintoxication, ce que la jeune fille finit par accepter.