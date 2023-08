Grey's anatomy - S01 E3 - A bout de course

Comme chaque année, une course cycliste opposant les coursiers de la ville se déroule dans la rue, provoquant de nombreux accidents auprès des piétons et des participants. Un drame finit par arriver lorsqu'un piéton se retrouve en état de mort cérébrale. Cristina et Izzie souhaiteraient pouvoir utiliser ses organes pour sauver des vies mais la situation est très complexe. Mac, un ami de Richard, est en attente d'une greffe de foie.