Grey's anatomy - S01 E08 - Troublantes révélations

Meredith est de plus en plus déçue par un détail concernant la vie de Derek. Alex s'occupe de Devo, une jeune femme dont les croyances religieuses risquent de mettre sa vie en danger. Izzie envisage de reprendre contact avec sa mère. Une patiente, âgée de quarante-sept ans, enceinte et atteinte d'un cancer doit faire un choix entre avorter pour poursuivre sa thérapie ou ne rien faire pour garder son bébé. Un patient, interné en psychiatrie, se dit voyant.