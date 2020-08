Grey's anatomy - S02 E04 - Faux semblants

Le docteur Bailey doit décider d'une opération difficile sur un de ces anciens patients. Izzie se demande si Alex va l'inviter à dîner. Ellis Grey s'échappe de sa chambre et se prépare à opérer, alors que George la cherche dans tout l'hôpital. Cristina veut de toute force oublier sa convalescence et revenir au bloc. Addsion remet à derek un dossier de demande de divorce. Va-t-il le signer? Tous voudraient que le monde ressemble à leurs désirs. Tous se mentent plus ou moins. Mais dans un hôpital, la réalité vous rattrappe plus vite qu'ailleurs.