Grey's anatomy - S02 E06 - Face à face

Un train vient de dérailler. Les blessés affluent à l'hôpital : un couple transpercé par une barre de fer, des patients aux membres sectionnés, deux femmes enceintes sur le point d'accoucher. Les internes ne savent plus où donner de la tête. Meredith, qui attendait Derek dans un bar, a un peu trop bu et ne peut soigner personne. Richard doit reprendre du service et se remettre à opérer des patients.