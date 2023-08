Grey's anatomy - S02 E08 - Ainsi soit-il

Derek et Addison sont en désaccord au sujet d'une intervention délicate que la jeune femme doit pratiquer sur l'une de leurs amies, venue spécialement de New York. George s'occupe d'un patient qui est un véritable miraculé. En effet, celui-ci a fait une chute de cinq étages et ne souffre que d'une jambe cassée.