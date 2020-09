Grey's anatomy - S02 E12 - L'esprit de Noël

Un homme vient après avoir fait une chute en installant des guirlandes lumineuses sur son toit. Ses enfants et sa femme l'accompagnent. Un jeune garçon doit subir une greffe cardiaque, mais il ne veut pas de son nouveau cour, et une jeune femme souffre d'un ulcère qu'il faut opérer. Quant à Alex, il a échoué à ses examens et Méredith, George et Cristina l'ide à réviser...ce que rend Izzie folle de rage. Izzie veut à tout prix avoir l'esprit de Noël, mais ses amis ont beau se montrer compréhensifs, les fêtes, ce n'est pas leur fort !