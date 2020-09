Grey's anatomy - S02 E14 - Menteur, menteur

Méredith et Christina se mentent mutuellement sur leurs relations avec Derek et Burke. George et Izzie veulent que Méredith se débarrasse de son chien, Doc. Alex n'ose pas ouvrir l'enveloppe qui contient les résultats de son examen. Bailey travaille trop et commence à avoir des contractions, et les infirmiers veulent faire grève.