Grey's anatomy - S02 E19 - Question de karma

Mérédith et George sont très mal à l'aise après leur nuit d'amour. Bailey, qui est censée être en congé de maternité se voit forcée de traiter Addison pour un problème plus que gênant, et Alex devient jaloux de l'attention qu'Izzie porte à Denny, un de ses patients.