Grey's anatomy - S02 E20 - La voie de la guérison

Une mauvaise journée débute pour Christina lorsque Bailey lui ordonne de s'occuper de son bébé. Pendant ce temps, Derek et Addison essaient de renouer une relation normale. Denny continue à s'interposer entre Izzie et Alex. Callie et George se rapprochent imperceptiblement.