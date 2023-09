Grey's anatomy - S02 E25 - Un coeur pour deux

George et Derek travaillent ensemble. Denny n'a toujours pas reçu de greffe de cœur et Meredith fait équipe avec Callie. Une jeune fille, enceinte de douze semaines, décède et ses parents demandent à ce que son bébé reste en vie. Un donneur se présente, enfin, pour Denny mais, sur place, il semblerait que le cœur soit prévu pour un autre patient qui a été enregistré dix-sept secondes avant Denny dans le programme de transplantation. De nombreux blessés arrivent à l'hôpital, victimes d'une fusillade.