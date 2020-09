Grey's anatomy - S03 E01 - Avec le temps...

Après la nuit du bal toutes et tous sont inquiet pour Izzie. Elle s'est enfermée dans la salle de bains et ne répond à personne, prisonnière de son chagrin pour Denny. Bailey veille le corps du défunt en attendant l'arrivée de l'employé des pompes funèbres. Meredith avoue à Cristina qu'elle vient d'avoir une relation avec Derek. Adèle a du prendre rendez-vous avec Richard, son mari, pour enfin pouvoir lui parler. Un couple arrive aux urgences, l'homme présente une fièvre inhabituelle et tout porte à croire qu'il a été exposé à la peste...