Grey's anatomy - S03 E018 - Le combat des chefs

Un nouveau candidat se présente pour le poste de chef, il s’agit d’un ancien professeur de Cristina avec lequel elle a eu une liaison. Rien ne va plus entre Callie et George quand se dernier apprend qu’elle est riche. Meredith organise un dîner pour son père et sa femme.