Grey's anatomy - S03 E07 - Une affaire d'hommes

Derek et Burke partent camper, et se retrouvent avec des invités qui n’étaient pas prévus au programme. Meredith assiste le docteur Sloan sur la transformation sexuelle d’un patient. Addison et Callie font équipe pour s’occuper d’une jeune femme enceinte qui a glissé et est tombée. Bailey refuse de laisser Cristina l’assister en chirurgie, et lui confie une tâche beaucoup plus modeste. Izzie doit passer la journée avec un confrère-conseil pour parler de Denny.