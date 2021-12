Grey's anatomy - S03 E11 - La loi du silence (1)

Après une operation du coeur réussie, le père de George doit subir une autre intervention pour traiter son cancer. Thatcher Grey vient à l’hôpital voir sa petite-fille qui vient de naître, et croise Meredith plusieurs fois. Meredith se demande pourquoi Derek est toujours réveillé avant elle le matin et la regarde dormir. Cristina essaie de savoir par tous les moyens comment va la main de Burke, sans lui adresser la parole. Addison et Alex se rapprochent. Izzie se lie avec une jeune patiente, adolescente difficile souffrant d’une grave scoliose. George supplie Izzie d’aller déposer son chèque de 8,7 millions de dollars à la banque.