Grey's anatomy - S03 E14 - L'empoisonneuse

Le dispensaire souhaité par Bailey ouvre ses portes mais les patients se font rares. La mère de Meredith a retrouvé ses esprits et les tensions sont vives entre la mère et la fille. Une patiente « toxique » arrive à l’hopital et contamine progressivement tous ceux qui l’entourent.