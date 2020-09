Grey's anatomy - S03 E23 - ... des autres

Meredith continue à se rapprocher de Susan et Thatcher. Cristina se débat entre sa mère et celle de Burke qui ont pris en main les préparatifs du mariage. Alex est toujours aussi attentionné pour Ava, qui subit une intervention au cerveau. Tout n’est pas rose entre Meredith et Derek. Addison, toujours à Los Angeles, fait face comme elle peut à la découverte de sa stérilité. Burke et George parlent de mariage et partagent leurs doutes. Izzie a du mal à accepter que George envisage d’aller travailler dans un autre hôpital.