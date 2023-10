Grey's anatomy - S04 E01 - Le vent du changement

Meredith, Cristina, Izzie et Alex sont désormais titulaires et supervisent les nouveaux internes. Ceux-ci sont reçus par leur nouvelle chef, Callie. Parmi les nouveaux internes figurent George, qui a raté ses examens, et Lexie Grey, la demi-sœur de Meredith. Un carambolage a fait de nombreux accidentés et les médecins ont besoin de l'aide des nouvelles recrues. Cristina cherche Burke. Richard reprend son poste de chef du service chirurgie. Meredith et Derek se retrouvent dans une impasse. Bailey est débordée car tout ne se passe pas comme elle le voudrait au sein de l'hôpital.