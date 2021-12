Grey's anatomy - S04 E11 - La guérisseuse

Bailey, qui a des problèmes de couple, voit sa famille débarquer à l’hôpital pour une urgence. La mère de George lui fait une visite surprise à l’hôpital et un malentendu s’installe entre elle et Callie, puis Izzie. Une guérisseuse met à l’épreuve la foi de Karev et Hahn en la médecine traditionnelle. Derek doit assumer les conséquences du baiser qu’il a donné à Rose.