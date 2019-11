Addison est de retour à Seattle Grace pour une intervention difficile, et découvre ce qui a changé dans la vie de l’hôpital et dans la vie de ses anciens confrères. Meredith et Derek commencent leur essai clinique avec un premier patient, atteint d’une tumeur au cerveau. Rebecca débarque à l’hôpital avec une nouvelle inattendue pour Alex. Izzie apprend que George a fait la fête avec les internes sans l’inviter.