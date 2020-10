Grey's anatomy - S05 E03 - De l'orage dans l'air

Le Chef décide d’établir un nouveau protocole d’enseignement, plus rigoureux. George essaie de trouver un moment pour repasser son examen d’internat. Une fuite d’eau dans l’hôpital pose de plus en plus de problèmes. Derek veut que Meredith demande à ses colocataires de quitter la maison.