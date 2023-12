Grey's anatomy - S05 E16 - ... et tout dérape !

Derek est dangereusement proche de Jen, sa patiente, enceinte et souffrant de problèmes cérébraux. Il travaille avec Addison sur ce cas et sont en désaccord. Cristina remet en question les compétences d’un chirurgien renommé. Bailey désespère d’obtenir une lettre de recommandation du chef pour sa candidature en pédiatrie. Izzie découvre que des prélèvements sanguins ont été échangés par erreur et que ce n’est pas sa patiente qui est atteinte d’un cancer...