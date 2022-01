Grey's anatomy - S05 E20 - Ne pas baisser les armes

Izzie se lance avec enthousiasme dans les préparatifs du mariage de Meredith et Derek, malgré son traitement agressif contre le cancer. Le père de Callie réagit mal quand elle lui présente Arizona. George et Alex travaillent ensemble en traumatologie, et Alex n’est pas aussi brillant que George dans ce domaine. Owen consulte le docteur Wyatt.