La mère d’Izzie débarque au Seattle Grace pendant que Meredith et Lexie reçoivent la visite de leur père, sobre, venu s’excuser pour son attitude dans le passé. Cristina se sent ignorée par Owen qui passe son temps à enseigner la chirurgie traumatique à George. Meredith et Richard s’affrontent au sujet d’une famille dans laquelle une fillette de 5 ans à tiré plusieurs fois sur son père pour protéger sa mère. Mark accepte de rencontrer le père de Lexie.